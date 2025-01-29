ФОТО Мужа погибшего в ДТП известного блогера арестовали

«Суд избрал меру пресечения - два месяца содержания под стражей без права внесения залога», - отметил представитель полтавской полиции.

Билевцову, мужу блогера Анны Жук, которая которая погибла в ДТП на трассе Киев-Харьков, выдвинули подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Трагедия произошла 24 января. Во время обгона 25-летний Владимир Билевцов допустил столкновение с грузовиком, который стоял за пределами дороги. В результате аварии 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее девятилетний сын, который также находился в автомобиле, получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

26 января в Харькове состоялась церемония прощания с Анной Жук. Муж погибшей присутствовал на похоронах. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и следствие продолжает устанавливать все детали инцидента.