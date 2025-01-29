Литовский турист застрял в камнях в Тасмании – для спасения ему ампутировали ногу

65-летнему туристу из Литвы ампутировали ногу в результате неудачного спуска по реке Франклин, что на юго-западе австралийской Тасмании, сообщает Unian.

В конце ноября в полиции штата сообщили о спасении иностранца, который застрял между камнями в реке и провел в воде около 20 часов. Его пытались освободить с помощью специального оборудования, однако в итоге приняли решение об ампутации ноги.

Группу литовских туристов-экстремалов, которая занимаются рафтингом, вместе со снаряжением эвакуировали по воздуху. В полиции отмечали, что Австралия была последней страной туристов в приключенческом туре.

На днях в Департаменте здравоохранения Тасмании сообщили о выписке литовского каякера из Королевского госпиталя Хобарта. Вскоре он должен вернуться домой.

«Этот человек пережил испытание, изменившее его жизнь, в стране, далекой от его дома и семьи, и он уверенно выздоравливает», - сообщили медики.