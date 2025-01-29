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ВИДЕО В одной из таллиннских школ ученикам много лет помогали сдать выпускной экзамен

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

В одной из таллиннских школ вскрылась фальсификация экзаменационных работ по математике, сообщает Reporter. «Знаете, ну конечно, немного подсказывала, если было видно, что ребенок не дотягивает до оценки», - признается Виллу Копли, много лет помогавшая ученикам.

В Таллиннской Технической гимназии разразился скандал - вскрылись случаи фальсификации экзаменационных работ по математике в основной школе.

По данным, как минимум один учитель математики ставил оценки таким образом, чтобы ученики набрали минимальный проходной балл. Иначе число неудачно сдавших экзамен было бы слишком высоким. Но этим дело не ограничивалось - преподаватель решал экзаминационные задания вместе с учениками.

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