ВИДЕО В одной из таллиннских школ ученикам много лет помогали сдать выпускной экзамен

В одной из таллиннских школ вскрылась фальсификация экзаменационных работ по математике, сообщает Reporter. «Знаете, ну конечно, немного подсказывала, если было видно, что ребенок не дотягивает до оценки», - признается Виллу Копли, много лет помогавшая ученикам.