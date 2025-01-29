В одной из таллиннских школ вскрылась фальсификация экзаменационных работ по математике, сообщает Reporter. «Знаете, ну конечно, немного подсказывала, если было видно, что ребенок не дотягивает до оценки», - признается Виллу Копли, много лет помогавшая ученикам.
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ВИДЕО ⟩ В одной из таллиннских школ ученикам много лет помогали сдать выпускной экзамен
В Таллиннской Технической гимназии разразился скандал - вскрылись случаи фальсификации экзаменационных работ по математике в основной школе.