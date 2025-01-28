«Она – икона моды»: Кейт Миддлтон предложили появиться на обложке модного глянца

Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на информацию инсайдера, с соответствующим предложением 75-летняя журналистка обратилась к принцессе Уэльской через посредника. Ее Высочество уже работала с создателями модного журнала, ведь появлялась на его обложке в 2016 году.

«Принцесса прошла долгий путь после первой обложки. Она мировая икона моды, но не только. Ее отважная борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делает ее примером для подражания. Ее история стала бы вдохновением для многих женщин, которые переживают то, через что прошла она», - рассказал источник.

Стоит отметить, что предложение Анны Винтур предполагает, что Кейт Миддлтон сможет самостоятельно управлять процессом создания обложки с ее участием. Принцесса Уэльская будет сама выбирать фотографа и одежду, а также решит, хочет ли она дать интервью модному изданию.

Пока остается тайной, приняла ли избранница принца Уильяма предложение от редактора Vogue. Однако известно, что Анна Винтур обратилась к Ее Высочеству незадолго после того, как королевское лицо поделилось радостной новостью о состоянии своего здоровья.