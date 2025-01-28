Уникальный стиль представительницы королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон не остается без внимания мировых экспертов индустрии моды. Главный редактор известного журнала Vogue Анна Винтур предложила жене принца Уильяма сняться для обложки глянца.
«Она – икона моды»: Кейт Миддлтон предложили появиться на обложке модного глянца
Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на информацию инсайдера, с соответствующим предложением 75-летняя журналистка обратилась к принцессе Уэльской через посредника. Ее Высочество уже работала с создателями модного журнала, ведь появлялась на его обложке в 2016 году.
«Принцесса прошла долгий путь после первой обложки. Она мировая икона моды, но не только. Ее отважная борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делает ее примером для подражания. Ее история стала бы вдохновением для многих женщин, которые переживают то, через что прошла она», - рассказал источник.
Стоит отметить, что предложение Анны Винтур предполагает, что Кейт Миддлтон сможет самостоятельно управлять процессом создания обложки с ее участием. Принцесса Уэльская будет сама выбирать фотографа и одежду, а также решит, хочет ли она дать интервью модному изданию.
Пока остается тайной, приняла ли избранница принца Уильяма предложение от редактора Vogue. Однако известно, что Анна Винтур обратилась к Ее Высочеству незадолго после того, как королевское лицо поделилось радостной новостью о состоянии своего здоровья.