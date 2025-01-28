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Молния попала в самолет: пассажир снял момент на видео

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Молния, попавшая в самолет.
Молния, попавшая в самолет. Фото: Скриншот.

Метеорологи говорят, что удар молнии в коммерческий борт - редкое явление, случающееся не более одного-двух раз в год. На этот раз оно произошло на глазах у одного из путешественников, пишет Фокус.

Молния попала в пассажирский самолет British Airways в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс на юге Бразилии. Удар молнии поймал на камеру пассажир, который ждал посадки на этот борт, пишет FOX Weather.

Пассажир British Airways Бернард Уорр снял момент, когда молния попала в самолет в Бразилии, которым он должен был лететь домой в пятницу 24 января. По словам Бернарда, перед тем на аэродром налетел «большой шторм» и многие рейсы были задержаны, поэтому он решил заснять погодные явления.

«Когда мы смотрели в окно, было ясно, что вблизи аэропортаа бьет молния, поэтому я пошел сделать несколько кадров», - сказал он.

«Мне повезло, и удар молнии произошел прямо на моих глазах!» - сказал автор ролика.

На видео Уорра видно, как молния попала в самолет во время стоянки в аэропорту у ворот.

По данным Национальной метеорологической службы, в среднем удар молнии в коммерческие самолеты, как тот, что изображен на видео, случается один-два раза в год. Метеорологи отметили, что подобные борты спроектированы и построены таким образом, чтобы выдерживать удар молнии без последствий.

Однако каждый раз после того, как молния попала в самолет, он проходит обязательный технический осмотр, что может приводить к задержке рейсов.

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