Во вторник утром многих удивила новость о потасовке пятерых мужчин на борту рейса Хельсинки-Таллинн. «Я спал и проснулся от того, что кто-то пытался на меня напасть», - рассказывает мужчина, который поссорился с коллегами на борту самолета.
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Житель Эстонии, который участвовал в потасовке на рейсе Хельсинки-Таллинн: «Возможно, я немного переборщил»
Вечером 27 января на борту самолета Finnair, выполнявшего рейс из Хельсинки в Таллинн, произошла потасовка между пятью гражданами Эстонии, которая закончилась приездом полиции.