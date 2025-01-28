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Житель Эстонии, который участвовал в потасовке на рейсе Хельсинки-Таллинн: «Возможно, я немного переборщил»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Tom Little / Reuters / Scanpix

Во вторник утром многих удивила новость о потасовке пятерых мужчин на борту рейса Хельсинки-Таллинн. «Я спал и проснулся от того, что кто-то пытался на меня напасть», - рассказывает мужчина, который поссорился с коллегами на борту самолета.

Вечером 27 января на борту самолета Finnair, выполнявшего рейс из Хельсинки в Таллинн, произошла потасовка между пятью гражданами Эстонии, которая закончилась приездом полиции.

«Полиция отреагировала усиленным составом, так как в подобных случаях мы всегда действуем так, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», - прокомментировала во вторник утром представитель Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс.

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