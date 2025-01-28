Житель Эстонии, который участвовал в потасовке на рейсе Хельсинки-Таллинн: «Возможно, я немного переборщил»

Во вторник утром многих удивила новость о потасовке пятерых мужчин на борту рейса Хельсинки-Таллинн. «Я спал и проснулся от того, что кто-то пытался на меня напасть», - рассказывает мужчина, который поссорился с коллегами на борту самолета.