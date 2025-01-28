СМОТРИТЕ Звезда «Один дома» Калкин снялся для Cosmopolitan в семейной фотосессии​

В интервью актеры рассказали о своих отношениях. Сонг отметила, что придает медлительному Калкину активности, а он, наоборот, помогает ей расслабиться.

Калкин и Сонг рассказали, что никогда не стремились скрывать свои отношения, а на публике появлялись вместе очень редко, так как всего лишь хотели «защитить новизну своих отношений», а затем началась пандемия коронавируса, после которой у них друг за другом родились двое детей.

Пара также рассказала, что они воспитывают своих сыновей без няни. Калкин признался, что на данный момент его трехлетний сын Дакота думает, что именно он сыграл Кевина Маккалистера в рождественской комедии «Один дома».

Актеры признались, что согласились на съемку для журнала ради своих детей. По словам Калкина, журналы с фотографией родителей на обложке будут стоять на каминной полке в домах его сыновей.

Калкин и Сонг состоят в отношениях с 2017 года. Весной 2021 года у них родился сын. Новорожденному дали имя Дакота в честь погибшей в 2008 году сестры Калкина.

В январе 2022 года Калкин сделал предложение Сонг, но влюбленные пока что не зарегистрировали брак. В конце 2022 года у них родился второй сын. Родители назвали его Карсоном.

Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине «Один дома». Также он снимался в фильмах «Дядюшка Бак», «Моя дочь», «Добрый сынок», «Наравне с отцом», «Богатенький Ричи», «Повелитель страниц».