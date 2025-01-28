ВИДЕО Селену Гомес требуют депортировать из США: что происходит

В сторис Селена, захлебываясь от слез, извиняется по поводу происходящего с «ее людьми». Как ни странно, но видео оценили далеко не все.

По мнению пользователей Сети, подобное видео выглядит довольно неестественно и даже нелепо. Ну а сама Селена, недавно ставшая миллиардершей, вряд ли имеет хотя бы малейшее понятие о том, как живут простые люди. Однако лишь возмущениями дело не ограничилось - теперь и саму Гомес требуют депортировать из Штатов.

Первым на этот счет в соцсети X высказался один из кандидатов в Сенат. Его мысль получила одобрение среди других пользователей, и теперь они массово пишут посты такого рода: «Депортируйте Селену Гомес»; «Селена Гомес выбрала нелегалов вместо Америки, потому что она является потомком в третьем поколении мексиканских нелегалов»; «У нее претензионное отношение к Америке, как и у ее нелегальных родителей. Может быть, Селену тоже следует депортировать?».

Несмотря на то что звезда удалила видео через несколько часов, оно успело разлететься по Сети и продолжает вызывать волну негодования. Селену обвиняют во всем - от лицемерия до чрезмерной наигранности.