Стало известно, в каком полуфинале Евровидения-2025 выступит​ Эстония

В первой половине первого полуфинала также выступят представители Швеции, Украины, Словении, Исландии, Польши и Португалии. Во второй половине на сцену выйдут конкурсанты из Нидерландов, Азербайджана, Албании, Сан-Марино, Бельгии, Кипра, Хорватии и Норвегии.

Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

Во втором полуфинале, который запланирован на 15 мая, в первой части выступят представители Армении, Австралии, Австрии, Греции, Ирландии, Латвии, Литвы и Черногории. Во второй части конкурса на сцену выйдут артисты из Чехии, Дании, Финляндии, Грузии, Израиля, Люксембурга, Мальты и Сербии.

Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

Евровидение-2025 состоится в Базеле - третьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал конкурса будет проведен на арене St. Jakobshalle 17 мая, а полуфиналы - 13-го и 15 мая.

Сначала планировали, что за победу будут бороться представители 38 стран, однако 22 января Молдова отказалась от участия в конкурсе.