«Нужны ли нам вообще мужчины? Да, это может показаться провокационным вопросом, но взгляните на статистику или просто на свою жизнь. Опыт показывает, что многие мужчины подобны аксессуарам, требующим особого ухода: они требуют внимания, но в ответ получают лишь головную боль. Беременность? Женщина справляется одна. А что делает мужчина? В нашем обществе мужчины - это те, кто хотят жить за счет женщин, не прилагая усилий», - пишет читательница, которая захотела поделиться своим личным опытом анонимно.

Мужчины любят думать, что они незаменимы, но как только при расставании появляется обязанность заботиться о детях 50 процентов времени, то эти мысли быстро рассеиваются. Тогда больше нет женщины, которая будет стирать их белье и ухаживать за их душевным состоянием.

Большинство мужчин, кажется, живут в выдуманном мире, где они невероятно важны, хотя их вклад часто ограничивается просто присутствием, если это можно так назвать. Отец моего ребенка приходил к нам в гости два раза в неделю и при этом обвинял меня в том, что я ограничиваю его свободу. Был ли он как-то полезен? Нет, однозначно нет. Когда отношения закончились, он был шокирован: «Как ты справишься без меня?» Серьезно, как?! Женщины все равно делают все сами.