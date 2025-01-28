«Нужны ли нам вообще мужчины? Да, это может показаться провокационным вопросом, но взгляните на статистику или просто на свою жизнь. Опыт показывает, что многие мужчины подобны аксессуарам, требующим особого ухода: они требуют внимания, но в ответ получают лишь головную боль. Беременность? Женщина справляется одна. А что делает мужчина? В нашем обществе мужчины - это те, кто хотят жить за счет женщин, не прилагая усилий», - пишет читательница, которая захотела поделиться своим личным опытом анонимно.
Мужчины любят думать, что они незаменимы, но как только при расставании появляется обязанность заботиться о детях 50 процентов времени, то эти мысли быстро рассеиваются. Тогда больше нет женщины, которая будет стирать их белье и ухаживать за их душевным состоянием.