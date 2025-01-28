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Узнайте, какое животное – ваш талисман по дате рождения

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Чтобы определить «личное число», необходимо сложить все цифры вашей даты рождения. Снимок иллюстративный.
Чтобы определить «личное число», необходимо сложить все цифры вашей даты рождения. Снимок иллюстративный. Фото: FotoHelin/Shutterstock

Во многих культурах верят в то, что у каждого человека есть свое тотемное животное - духовный покровитель, влияющий на его характер, поведение и жизненный путь. Определить свое тотемное животное можно по дате рождения, используя методы, основанные на нумерологии и астрологии, пишет ТСН.

Нумерологи и эзотерики утверждают, что чаще всего человек по характеру очень схож с тем животным, которое ему приписывают. Один из способов определения тотемного животного состоит в исчислении так называемого «личного числа» путем сложения всех цифр даты рождения. Полученное число соотносится с животным, символизирующим конкретные черты и качества.

Пример расчета:

  • Дата рождения: 23 июня 1983 года
  • Вычисление: 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32
  • Поскольку 32 больше 9, продолжаем сложение: 3 + 2 = 5
  • Личное число: 5​

Согласно полученному числу определяется тотемное животное.

Если ваше «личное число»:

1 - Медведь. Люди с этим тотемом часто мудры, рассудительны, спокойны, но ленивы.

2 - Слон. Вы заботливый человек, образцовый семьянин, «отличник» на учебе и на работе, проявляете заботу о близких.

3 - Бобер. Скорее всего, вы - спокойный, неконфликтный человек. Люди с этим тотемом обычно трудолюбивы и надежны, хотя могут быть несколько замкнутыми.

4 - Орел. Сильный уверенный в себе человек, стремящийся к независимости. Такие лица обладают лидерскими качествами и высокими амбициями.

5 - Морской конек. Положительные, легкие в общении люди, коммуникабельны и очень добродушны. Люди с этим тотемом доброжелательны, легки в общении и оптимистичны.

6 - Бык. Люди с этим тотемом - опытные руководители, преданные партнеры и добрые родители.

7 - Ворона. Символизирует творчество и интуицию. Люди с этим тотемом склонны к искусству, хорошо понимают других и являются замечательными психологами.

8 ​​- Лягушка. Люди, у которых тотемное животное - лягушка, заботятся о своем финансовом состоянии, всегда стремятся быть на высоте и очень заботятся о внешности.

9 - Собака. Символизирует верность, щедрость и общительность. Люди с этим тотемом веселы, целеустремлены и готовы помочь другим.

Определение своего тотемного животного может придать более глубокое понимание собственных черт характера и помочь в самопознании. Следует помнить, что эти символы являются обобщениями и не полностью определяют личность человека, но могут служить полезными ориентирами на пути к саморазвитию.

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