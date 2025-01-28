В Белом доме представили новый портрет Мелании Трамп: как он выглядит и что означает

После громкой церемонии инаугурации 47-го президента США Дональд Трампа в Белом доме представили портрет первой леди Мелании Трамп.

Соответствующее фото появилось на официальной странице в Instagram жены американского президента. На снимке Мелания позирует в темном деловом костюме, который дополнила белой рубашкой. Кстати, портрет сделан в черно-белом формате.

Известно, что фото сделал Режин Мао после присяги Трампа на новой должности. Именно этот фотограф делает снимки для семьи президента уже более 20 лет.

Подписчики отреагировали на фото Мелании и написали свои комментарии: «Такая элегантная», «Очень красивая», «Красивая и стильная!», «Дамы и господа, с вами первая леди мира».

Интересно, что фото Мелании Трампактивно обсуждают не только в Сети, но и искусствоведы.

Например, заведующая кафедрой истории искусств Пенсильванского университета Гвендолин Дюбуа Шоу прокомментировала фотографию в комментарии для ВВС так: «Ее поза, когда кончики пальцев твердо стоят на зеркальном столе, кажется, свидетельствует о готовности взяться за дело и действовать на платформе, предоставленной уникальной роли хозяйки и защитницы бесправных, которую американцы исторически ожидали от первых леди. Она, кажется, готова завладеть большей властью, которую неохотно принимала в свой первый визит в Белый дом».