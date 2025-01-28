ФОТО И ВИДЕО Соавтор эстонского музыкального проекта для детей Lolala: «У нас не было репертуара, и мы решили его создавать»

Анне Кучинской 36 лет, а ее мужу, Ариану Левину - 45. Их смело можно назвать необычной парой, или даже музыкальным дуэтом. В прошлом Анна была преподавателем вокала в музыкальной школе, а ее муж, Ариан - композитор. Уже чуть более пяти лет супруги занимаются созданием музыкальных видео на YouTube.

Такая идея появилась у пары после рождения их первого ребенка, рассказывает Анна: «Пять с половиной лет назад у нас родилась дочка. Когда ей было, наверное, месяцев шесть, мы поняли, что она очень хорошо реагирует на музыку. Однако у нас не было репертуара детских песен, и мы решили его создавать».