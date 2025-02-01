Говорят, что глаза - это зеркало души, и это на самом деле гораздо правдивее, чем мы могли бы подумать. Взгляды не только соединяют людей, но по глазам можно довольно точно предположить, о чем думает или что чувствует человек.

Прежде чем давать оценку, необходимо прояснить для себя несколько вещей: как часто человек моргает, насколько выразительны его брови и в каком направлении склонен уходить его взгляд. Это важно, чтобы понять, когда человек, который вам интересен, ведет себя не так, как обычно.