Послания со словами «Help» и «Traffico», обнаруженные на спутниковом снимке Google Maps заброшенного промышленного объекта в Лос-Анджелесе, вызвали у многих пользователей тревогу.
Для подписчиков
Пользователь Google Maps обнаружил загадочные послания, оставленные на промышленном объекте: «Это торговля людьми?»
Пользователи нашли надписи, выполненные из больших трубчатых обрезков и строительных материалов. В нескольких частях двора повторяется слово «Help». Эти снимки попали в X (бывший Twitter), где их просмотрели более 13 миллионов раз, сообщает DailyStar.