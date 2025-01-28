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Пользователь Google Maps обнаружил загадочные послания, оставленные на промышленном объекте: «Это торговля людьми?»

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Фото статьи
Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Послания со словами «Help» и «Traffico», обнаруженные на спутниковом снимке Google Maps заброшенного промышленного объекта в Лос-Анджелесе, вызвали у многих пользователей тревогу.

Пользователи нашли надписи, выполненные из больших трубчатых обрезков и строительных материалов. В нескольких частях двора повторяется слово «Help». Эти снимки попали в X (бывший Twitter), где их просмотрели более 13 миллионов раз, сообщает DailyStar.

Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Google Mapsist
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