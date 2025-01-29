Начало дня будет насыщенным и интересным. Это время неожиданных приятных событий, удачных совпадений, встреч, которые запомнятся надолго. Очень разные люди быстро смогут найти общий язык, договориться о совместных действиях и даже подружиться, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 29 ЯНВАРЯ ⟩ Тельцы не должны поддаваться на провокации, а у Козерогов будет много энергии
Возможно начало каких-то необычных и захватывающих романтических историй. Во второй половине дня многим может потребоваться отдых. Лучше отложить серьезные дела и важные встречи, заняться тем, что не требует усилий, но поднимает настроение. Постарайтесь не требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих, не раздражаться из-за пустяков.
Овен
День хорошо подойдет для важных встреч. Неважно, о чем на них пойдет речь: можно не сомневаться, что вас внимательно выслушают, правильно поймут и поддержат. Будет шанс изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Некоторых Овнов ждут приятные романтические сюрпризы. Лучше не планировать на вторую половину дня ничего особенно серьезного и утомительного. Скорее всего, в это время вам не помешает отдых. Постарайтесь не думать о делах, отвлечься от привычных забот.
Телец
Сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Именно это поможет избежать долгих споров и других напряженных моментов в общении с близкими. В первой половине дня едва ли удастся спокойно обсудить какие-то важные вопросы; такие разговоры лучше отложить на потом. Влияние позитивных тенденций будет со временем усиливаться. Вторая половина дня обещает хорошие новости, успешное завершение важного для вас дела. Вероятны и неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. В гости придут именно те люди, по которым вы скучали.
Близнецы
День отлично подойдет для серьезных вопросов, связанных с деньгами. Тут вы можете положиться на интуицию: она не подведет. Удачными будут покупки, и не важно, планировали ли вы их заранее или приняли решение в последнюю минуту. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений. Найти общий язык с близкими будет нетрудно, да и новым знакомым вы понравитесь легко. Какие-то удивительные совпадения, необычные события могут дать вам ключ к решению проблем, о которых в последние дни приходилось много размышлять.
Рак
Неплохой день. Не все будет складываться точно так, как вы ожидали, но необходимость менять планы вас ничуть не огорчит. Если вы возьметесь за новое дело, то быстро добьетесь в нем первых успехов. Друзья и старые знакомые охотно помогут, если возникнут какие-то трудности. Приятной будет встреча с людьми, с которыми вы давно не виделись. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы вернуться к давнему хобби. Оно вновь подарит вам массу позитивных эмоций.
Лев
Смело планируйте на этот день важные дела. Вы справитесь с ними отлично, и это едва ли потребует серьезных усилий. Удастся успешно завершить то, что было начато давным-давно. Некоторые Львы найдут ответы на вопросы, из-за которых в последнее время было много споров. Интуиция будет особенно острой, и ее подсказки наверняка помогут принять верные решения. Не исключено, что появятся идеи, реализация которых поможет вам заметно увеличить доходы. Вторая половина дня подходит для крупных покупок. Вы безошибочно выберете то, что будет радовать и вас, и ваших близких.
Дева
Подходящий день для небольшого путешествия. Не обязательно отправляться куда-то далеко, ведь важно не расстояние, а сама возможность сменить обстановку, побывать в необычном месте. Не исключено, что вас пригласят именно туда, где вы давно хотели побывать. Тут можно без долгих размышлений ответить согласием: вы получите массу позитивных эмоций. Вы легко добьетесь успехов там, где требуются фантазия и творческий подход. Ваши идеи многим понравятся. Во всем, что касается личных отношений, следуйте подсказкам интуиции: они сегодня будут особенно точными и своевременными.
Весы
День отлично подойдет для встречи с единомышленниками и обсуждения общих планов. Неважно, пойдет ли речь о семейном отдыхе, будущих покупках или домашних делах; в любом случае, разговор будет полезным, да и позитивных эмоций подарит немало. Некоторые Весы задумаются о рабочих проблемах, и получат неожиданные, но очень полезные советы. Первая половина дня пройдет спокойно, вторая же едва ли обойдется без неожиданных событий и приятной суеты. Новости издалека вдохновят вас, встречи с давними друзьями поднимут настроение.
Скорпион
Сегодня звезды будут на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы осуществите то, что давно задумали, добьетесь какой-то важной цели. Ваши необычные идеи наверняка понравятся не только друзьям, но и новым знакомым. Если вам потребуются помощники, вы найдете их без труда. Вторая половина дня обещает хорошие новости и удивительные открытия. Информация, полученная в это время, еще не раз пригодится вам: позволит быстро принять верные решения, поможет сориентироваться в неоднозначной ситуации, избежать досадных ошибок.
Стрелец
Полезно будет вернуться к делам, которые вы когда-то начали, да так и не довели до конца. На этот раз удастся добиться нужного результата, и усилий для этого не потребуется. Многим Стрельцам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря представители знака найдут кратчайший путь к цели, избежать напрасных волнений и тревог. Удачным будет день и с точки зрения общения. Сегодня вы легко поймете даже тех, с кем никогда раньше не могли поладить. Станет ясно, почему окружающие поступают так, а не иначе, не прислушиваются к хорошим советам, делают то, что кажется вам глупым.
Козерог
Вряд ли посвятите этот день только отдыху: энергии будет много, захочется найти ей достойное применение. Именно поэтому вы возьметесь за сложные дела или вернетесь к тому, что было начато давным-давно. Настойчивость поможет добиться успеха. Чья-то помощь едва ли будет вам необходима, но не стоит отказываться, если ее предложат друзья или хорошие знакомые. Возможны приятные знакомства. Скорее всего, они будут связаны с давним хобби, к которому вы сегодня захотите вернуться, или неожиданно заинтересовавшим вас новым делом. Не исключено и начало романтических отношений.
Водолей
День сложится хорошо, вам во многом повезет. Удастся решить проблемы, из-за которых в последнее время было немало забот и у вас, и у ваших близких. Если вы возьметесь за какое-то важное дело, то быстро добьетесь в нем успеха. Встреча с давними друзьями пройдет отлично, подарит даже больше позитивных эмоций, чем вы ожидали. Вряд ли возникнут поводы для разногласий и споров, а вот новые общие планы наверняка появятся. Вероятны подарки, в том числе совершенно неожиданные, которым вы будете очень рады. Могут сбыться самые смелые мечты некоторых представителей знака.
Рыбы
День вряд ли будет исключительно приятным и совершенно безоблачным, но и какие-то серьезные проблемы едва ли принесет. Старайтесь не обращать внимание на мелочи, не расстраиваться, если что-то пойдет не по плану. Если вы сохраните спокойствие и хорошее настроение, то и способ изменить ситуацию к лучшему наверняка найдете. Близкие люди охотно поддержат вас, но лишь в том случае, если вы поделитесь с ними своими переживаниями, попросите совета. А вот просто догадаться, что у вас на душе, едва ли кто-то сможет.