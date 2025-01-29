ГОРОСКОП НА 29 ЯНВАРЯ Тельцы не должны поддаваться на провокации, а у Козерогов будет много энергии

Возможно начало каких-то необычных и захватывающих романтических историй. Во второй половине дня многим может потребоваться отдых. Лучше отложить серьезные дела и важные встречи, заняться тем, что не требует усилий, но поднимает настроение. Постарайтесь не требовать слишком многого ни от себя, ни от окружающих, не раздражаться из-за пустяков.

Овен

День хорошо подойдет для важных встреч. Неважно, о чем на них пойдет речь: можно не сомневаться, что вас внимательно выслушают, правильно поймут и поддержат. Будет шанс изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Некоторых Овнов ждут приятные романтические сюрпризы. Лучше не планировать на вторую половину дня ничего особенно серьезного и утомительного. Скорее всего, в это время вам не помешает отдых. Постарайтесь не думать о делах, отвлечься от привычных забот.

Телец

Сохраняйте самообладание и не поддавайтесь на провокации. Именно это поможет избежать долгих споров и других напряженных моментов в общении с близкими. В первой половине дня едва ли удастся спокойно обсудить какие-то важные вопросы; такие разговоры лучше отложить на потом. Влияние позитивных тенденций будет со временем усиливаться. Вторая половина дня обещает хорошие новости, успешное завершение важного для вас дела. Вероятны и неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. В гости придут именно те люди, по которым вы скучали.

Близнецы