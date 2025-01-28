Ошибки, которые мы допускаем при готовке сосисок

При выборе сосисок важно, чтобы в их составе было натуральное мясо, жиры и приправы. Сейчас в составе колбасы и сосисок в основном доминирует не мясо, а добавки - соя, зерновые, концентраты и различные эмульсии. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, а мы получаем фальшивые сосиски.

Поэтому нужно тщательно изучить этикетки, прежде чем что-то класть в свою продуктовую корзину.

Так что мы можем делать неправильно при их приготовлении?

Варить все содержимое упаковки в небольшой кастрюле - не самый лучший способ приготовления. Это не даст сосискам приготовиться равномерно, это прямая дорога к сухому и безвкусному результату. Оптимально готовить столько сосисок, чтобы они равномерно распределились в один слой как в кастрюле, так и в сковороде.

Снимать натуральную оболочку - значит отнять у сосисок сочность и хороший вкус. Но и целлофан варить не нужно, а жарить - категорически запрещено!

В процессе приготовления значение имеет и температура. Холодные сосиски, которые только что достали из холодильника и отправили в кипящую воду или на горячую сковороду, подвергаются температурному шоку, их оболочка быстро расширяется от нагревания и может лопнуть. Результат уже известен: исчезнет сочность и вкус. В свою очередь, вода должна быть слегка теплой, а кастрюля - не слишком горячей, а теплой.

Если начать варить сосиски по всем правилам, а потом забыть о них, есть риск получить полную кастрюлю лопнувших сосисок, не переживших долгого нахождения в кипятке.

Помните, что это готовый продукт, который вам просто нужно хорошо разогреть.

Еще одна ошибка - оставить сосиски в воде после того, как они уже сварились. Лучше выложить их на тарелку.