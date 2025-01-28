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Сильвия Ильвес о разочаровании в строителях: «Подруга из Финляндии тоже предупреждала меня!»

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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Martin Pedaja

Сильвия Ильвес признается, что о недобросовестном строителе Марко Атсо и его команде виолончелистку предупреждала еще один человек. Оказалось, что проживающая в Финляндии хорошая подруга Ильвес разбирается в теме строительства. 

Сильвие Ильвес, которая в конце прошлого года купила дом в Кийса (Саку), за этот короткий период пришлось пройти через множество испытаний. 7 ноября она получила ключи от дома и сразу же стала искать строителей, которые могли бы помочь привести его в порядок. Виолончелистка вместе с детьми хотела встретить Рождество в новом доме.

К сожалению, первый поиск строителей прошел не совсем удачно, так как нанятый Сильвией строитель Бруно не выполнил обещанную работу до конца, да и качество сделанного оставляло желать лучшего. Позже новым строителям пришлось переделывать часть работ.

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