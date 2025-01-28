Сильвия Ильвес о разочаровании в строителях: «Подруга из Финляндии тоже предупреждала меня!»

Сильвие Ильвес, которая в конце прошлого года купила дом в Кийса (Саку), за этот короткий период пришлось пройти через множество испытаний. 7 ноября она получила ключи от дома и сразу же стала искать строителей, которые могли бы помочь привести его в порядок. Виолончелистка вместе с детьми хотела встретить Рождество в новом доме.