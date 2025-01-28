ЭТО РЕКОРД Женщина уже два месяца живет с пересаженной свиной почкой

Женщине из США 53-летней Товане Луни трансплантировали свиную почку, с которой она живет уже 61 день. Это рекордный показатель, пишет MedicalXpress.

Пациентка рассказала, что она быстро выздоравливает. «Я суперженщина», - заявила Луни, описывая свою способность обгонять членов семьи во время долгих прогулок по Нью-Йорку.

Издание отмечает, что только четырем американцам сделали экспериментальную трансплантацию органов свиньи - двух сердец и двух почек, однако никто, кроме Луни, не прожил более двух месяцев.

Этот случай стал важным шагом в развитии ксенотрансплантации - области медицины, занимающейся пересадкой органов животных человеку. Доктор Роберт Монтгомери из медицинского центра NYU Langone Health, который проводил операцию, подтвердил, что почка функционирует «абсолютно нормально». Он отметил, что состояние Луни не вызывает опасений, и выразил надежду, что пациентка вскоре вернется домой в Алабаму.

«Если бы вы встретили ее на улице, то даже не подумали бы, что она единственный человек в мире, разгуливающий с функционирующим свиным органом внутри», - сказал он.

Ученые генетически изменяют свиней, чтобы их органы были более похожими на человеческие, ведь проблема нехватки человеческих органов очень острая. В США более 100 000 человек находятся в списке трансплантации, большинство из них нуждаются именно в почках. Тысячи умирают, так и не дождавшись спасительного органа.

То, как выздоравливает Луни, - это «очень драгоценный опыт», сказал врач Тацуо Каваи из Массачусетской общей больницы, который в прошлом году провел первую в мире трансплантацию почки свиньи.

Интересно, что еще в 1999 году Луни отдала одну почку своей матери. Позже осложнения беременности вызвали у нее высокое кровяное давление, которое повредило единственную оставшуюся почку, которая, в конце концов, отказала. Женщина жила восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, вероятно, никогда не получит донорского органа, ведь в ее организме выработался сверхвысокий уровень антител, готовых аномально атаковать другую человеческую почку. Поэтому для Луни подобрали свиной орган.