Экс-подопечная Меладзе назвала причину его развода с Верой Брежневой после восьми лет брака

Артистка убеждена, что проблемы у пары начались на фоне творческого кризиса. В частности, Константин Меладзе потерял вдохновение и перестал писать песни. Тем временем Вера была вынуждена обращаться к другим авторам. Анастасия Приходько убеждена, что на этом фоне начались ссоры.

«Лично мое мнение. У Кости бывают такие моменты, когда он выпадает из обоймы и ничего не пишет. У него есть такой момент, когда он не может писать. Когда я посмотрела на промежуток времени между выпуском песен Веры Брежневой, а потом я замечаю, что это не почерк Константина Меладзе, я понимаю, что Вера пошла где-то искать песни. На фоне того, что это два творческих человека, мне кажется, что начались ссоры», - рассказала певица в проекте «33 запитання».

Анастасия Приходько считает, что Вера Брежнева требовательна, тем временем Константину Меладзе для того, чтобы творить, необходима муза. Певица убеждена, что композитор перестал вдохновляться своей женой. В конце концов это привело к тому, что супруги после восьми лет брака объявили о разводе.

«Вера - она более такая, требовательная, а Костя, если впадает в депрессию, то пока он сам из нее не выйдет, его ничего не заставит сесть за рояль. Он человек такой: муза есть - он пишет, заставить его написать – никогда в жизни не будет. Он пишет только тем проектам, которыми он вдохновляется. Мне кажется, он просто перестал ею вдохновляться. Ну, это только мое мнение», - убеждена артистка.