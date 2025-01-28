Богатая природа и средневековые замки: назван остров в Европе, где круглый год царит весна

Отмечается, что на Эль Иерро зимой средняя температура воздуха составляет около 19 градусов тепла. В это время на острове очень мало осадков, а снег является неслыханным явлением.

Эль Иерро является вторым по величине среди испанских Канарских островов. Он довольно небольшой, но компенсирует это богатой природой. В издании поделились, что на острове можно найти средневековые замки, сказочные города, уникальные геологические образования, древние леса и захватывающие вулканические пейзажи.

На Эль Иерро есть естественный бассейн Чарко Асуль, образованный потоком лавы и наполненный необычайно чистой бирюзовой водой. Это популярное место для купания с бесплатным входом.

Одним из главных символов острова является долина Эль Гольфо, добавили в издании. Она образована в результате мощного извержения вулкана, которое произошло тысячи лет назад. Также туристам рекомендуют совершить подъем на гору Мирадор-де-ла-Пеньяю. С нее открываются захватывающие виды и каменный ресторан Mirador de La Peña, в котором подают традиционные блюда канарской кухни.

Кроме того, на острове можно найти Эль Сабинар. Это ряд извилистых и гнутых можжевельников, которые смогли выжить в суровых условиях. Есть и природный бассейн Чарко-Мансо.

В издании рассказали, что Эль Иерро отличается засушливой природой, но в самом его центре находится покрытый мхом лавровый лабиринт, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он дает убежище диким животным Канарских островов.