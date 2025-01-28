Принц и принцесса Уэльские посетили церемонию, посвященную Дню памяти жертв Холокоста, которая состоялась в Лондоне 27 января. Событие посетили общественные и религиозные лидеры и люди, пережившие Холокост. В этот день прозвучало много душераздирающих историй из прошлого.
СЛЕЗЫ И ОБЪЯТИЯ ⟩ Кейт Миддлтон посетила церемонию в память о жертвах Холокоста
Принцесса Уэльская встретилась с людьми, которые пережили Холокост. В частности, она обняла Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн. С ними Кейт Миддлтон была знакома и раньше, ведь делала им особые фото в Кенсингтонском дворце в 2020 году к 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это было теплое и эмоциональное воссоединение.
На церемонии принц Уильям произнес речь. Он вместе с Кэтрин зажгли свечи, чтобы почтить память всех погибших во время Холокоста и других геноцидов.
Для мероприятия принцесса Уэльская оделась полностью в черный наряд, лишь дополнила образ минималистичным ожерельем из пяти нитей жемчуга и серьгами.
Памятная служба стала одним из первых мероприятий, которые Кейт посетила после объявления о выходе в ремиссию.