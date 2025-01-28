СЛЕЗЫ И ОБЪЯТИЯ Кейт Миддлтон посетила церемонию в память о жертвах Холокоста

Принцесса Уэльская встретилась с людьми, которые пережили Холокост. В частности, она обняла Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн. С ними Кейт Миддлтон была знакома и раньше, ведь делала им особые фото в Кенсингтонском дворце в 2020 году к 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это было теплое и эмоциональное воссоединение.