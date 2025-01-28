Вокруг дорогостоящего фильма о жизни Майкла Джексона разгорелся скандал

Дело в том, что команда, работающая над созданием байопика, нарушила ряд юридических договоренностей, изображая обвинителей Джексона в неподобающем поведении по отношению к детям. Так, недопонимания возникли с семьей Джордана Чандлера, которая первой заявила о насилии со стороны певца.​

В фильме стоимостью 150 миллионов долларов Джексона изобразили как жертву нападок со стороны Чандлеров. И хотя, как известно, Джордан позднее действительно признавался, что оклеветал Майкла ради денежной компенсации, между ними был заключен договор, согласно которому впоследствии представители Джексона не будут упоминать имя Джордана и его родных в каких-либо кинокартинах.

В предстоящем же фильме драматичная история взаимоотношений Джексона и Чандлеров занимает ключевое место. Теперь все эти сцены придется переснять, что займет еще примерно полгода и обойдется продюсерам в весомую сумму денег.

Инсайдер уточнил, что никто из съемочной команды просто не обратил внимание на существование документов. «Это безумие», - отметил он.

Премьера байопика, к слову, должна была состояться уже в апреле этого года.