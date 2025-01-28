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Жители Тарту возмущены ситуацией с застрявшей в дверях автобуса пенсионеркой: «Они ничего не видят, закрывают двери наугад»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото статьи
Фото: Postimees / SILLE ANNUK

«Почему-то водитель автобуса ее не заметил, и прежде чем она успела выйти, ее зажало в дверях», - так жительница Тарту описала ситуацию в общественном транспорте, когда пожилая женщина с костылем оказалась зажатой дверьми автобуса. «Водитель действительно не заметил пожилую женщину, так как она начала двигаться к дверям позже, и решил, что все желающие уже вышли», - прокомментировал ситуацию представитель тартуского отделения GoBus в Тарту.

В прошлую пятницу в группе Facebook Märgatud Tartus появился пост, в котором автор описала ситуацию, свидетелем которой она стала.

Автор поста, женщина, ехала на городском автобусе, когда пожилая дама с костылем попыталась выйти через среднюю дверь. «Почему-то водитель автобуса ее не заметил, и прежде чем она успела выйти, ее зажало в дверях», - описывает автор поста. Пожилая женщина закричала: «Подождите, выпустите меня», после чего двери открылись.

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