Жители Тарту возмущены ситуацией с застрявшей в дверях автобуса пенсионеркой: «Они ничего не видят, закрывают двери наугад»

«Почему-то водитель автобуса ее не заметил, и прежде чем она успела выйти, ее зажало в дверях», - так жительница Тарту описала ситуацию в общественном транспорте, когда пожилая женщина с костылем оказалась зажатой дверьми автобуса. «Водитель действительно не заметил пожилую женщину, так как она начала двигаться к дверям позже, и решил, что все желающие уже вышли», - прокомментировал ситуацию представитель тартуского отделения GoBus в Тарту.