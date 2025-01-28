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НОВАЯ ГЛАВА Бывшая жена известного эстонского телеведущего сверкнула кольцом на безымянном пальце

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Лийна Рауд.
Лийна Рауд. Фото: Erlend Štaub

Бывшая жена известного эстонского телеведущего Лийна Рауд сообщила вчера в TikTok радостную новость: бойфренд Массимо сделал ей предложение! Поздравляем!

В августе прошлого года проживающая в Америке Лийна Рауд рассказала о новых отношениях. «На этот раз я должна быть умнее в отношениях, должна думать о том, что лучше всего для меня и для детей», - призналась она в интервью для Kroonika.

В ноябре Рауд в Instagram поздравила своего итальянского возлюбленного Массимо. «Любить может быть трудно, но это приносит удовлетворение. С днем рождения, дорогой!» - написала она тогда под опубликованным видео.

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