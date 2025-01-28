Бывшая жена известного эстонского телеведущего Лийна Рауд сообщила вчера в TikTok радостную новость: бойфренд Массимо сделал ей предложение! Поздравляем!
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НОВАЯ ГЛАВА ⟩ Бывшая жена известного эстонского телеведущего сверкнула кольцом на безымянном пальце
В августе прошлого года проживающая в Америке Лийна Рауд рассказала о новых отношениях. «На этот раз я должна быть умнее в отношениях, должна думать о том, что лучше всего для меня и для детей», - призналась она в интервью для Kroonika.