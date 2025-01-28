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СМОТРИТЕ Мать восьмерняшек трогательно поздравила своих детей с днем рождения: им уже 16!

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Натали Сулеман.
Натали Сулеман. Фото: Dave Allocca/AP

26 января мать 14 детей Натали Сулеман поделилась в социальных сетях фотографией, поздравив с 16-летием своих восьмерняшек. Путь Натали к материнству был довольно необычным, из-за чего она неоднократно подвергалась критике.

Натали в своем посте поименно поздравила всех детей и написала: «Я люблю и ценю вас больше, чем могут выразить это в словах. Я так счастлива, что вы все есть в моей жизни, и я рада и благодарна за путешествие, в которое мы собираемся отправиться. Бог любил и защищал вас всех последние 16 лет, и имеет большие планы на каждого из вас!»

До рождения восьмерняшек Натали уже была матерью шестерых детей. Ее старшие дети - Элайджа (23 года), Амера (22 года), Джошуа (21 год), Айдан (19 лет) и близнецы Калеб и Калисса (18 лет). Восьмерняшек, которым исполнилось 16 лет, назвали Ноа, Исаия, Нария, Малия, Джона, Макай, Джосия и Джеремия. На 31-й неделе Натали сделали кесарево сечение, а роды принимали одновременно несколько десятков врачей и медсестер, а если быть точнее: медицинский персонал из 46 человек.

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