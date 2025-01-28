СМОТРИТЕ Мать восьмерняшек трогательно поздравила своих детей с днем рождения: им уже 16!

Натали в своем посте поименно поздравила всех детей и написала: «Я люблю и ценю вас больше, чем могут выразить это в словах. Я так счастлива, что вы все есть в моей жизни, и я рада и благодарна за путешествие, в которое мы собираемся отправиться. Бог любил и защищал вас всех последние 16 лет, и имеет большие планы на каждого из вас!»