Раскрыты имена актрис, которые могут сыграть Бритни Спирс в байопике: выбор певицы удивит

Как сообщает Life & Style, на роль Бритни Спирс рассматривают две кандидатуры: Натали Портман и Селену Гомес.​​ Поп-дива принимает непосредственное участие в съемках, а потому ее голос будет решающим.

Как рассказал собеседник, Бритни любит Гомес не только как актрису, но и как человека. К тому же у них одинаковый опыт: обе стали популярными в юном возрасте. Симпатию Спирс питает и к Портман. «Она считает ее невероятной актрисой и с удовольствием рассмотрела бы ее на роль. Бритни думает, что с правильным гримером Портман могла бы легко преобразиться», - отметил источник.

Выбор певицы пользователи посчитали сомнительным, ведь актрисы внешне ни капли не похожи на Бритни.

К слову, на своих мемуарах Бритни заработала, по некоторым данным, около сорока миллионов долларов. Это маленький шаг на пути к новой большой цели - помирившись с сыновьями, Спирс начала новую жизнь и захотела стать миллиардером.