Если мужчина не хочет серьезных отношений, попробуйте проверить, не входит ли его имя в этот список. По словам некоторых эзотериков, имя влияет на человека, на его мировоззрение и даже цели. Некоторые мужчины действительно могут не хотеть создавать семью, в том числе потому, что на них ложится пеленой окрас имени.

Анатолий

Бытует мнение, что многие из тех, кого так зовут по паспорту, склонны к рукоприкладству. Да-да, те самые Толики, которых могут обожать все друзья и знакомые, часто поднимают руку на свою женщину и держат ее в строгости. К тому же, мужчина с таким именем способен ревновать, как дикий зверь, даже если женщина приводит аргументы. Его низкая самооценка и бурное воображение делают свое дело - женщина оказывается жертвой, а не королевой.

Филипп

Еще один мужчина, который избегает серьезных отношений - тот, кого зовут Филипп. Как правило, это довольно самовлюбленный и эгоистичный мужчина, для которого женщина никогда не будет самым главным человеком в жизни, потому что самый главный - это он. Мимо себя не пропустит ни одной юбки, будет врать и давать ложные обещания, а если появятся дети, то и вовсе его днем с огнем не сыщешь.

Никита