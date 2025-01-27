Экс-муж Ани Лорак прокомментировал слухи о романе с известной украинской певицей

«Ирочка, Ира - конечно, богиня. Она - легенда украинского шоу-бизнеса. У нас с ней очень близкая дружба, мы давно знакомы. Я ее люблю как человека и ценю ее творчество. Ира выглядит просто роскошно. Она шикарная женщина, и каждая ее песня полна душевности. Если она согласится, я бы с удовольствием поужинал с ней», - отметил Мурат​​.

Ирина Билык также прокомментировала их сотрудничество: «Он мой давний друг, мачо, которого я знаю более 20 лет. Мы решили по дружбе сделать коллаборацию».

Напомним, у Ирины Билык двое сыновей: 25-летний Глеб, рожденный в отношениях с Андреем Оверчуком, и младший Табриз, который появился на свет в 2015 году с помощью суррогатной матери. Тогда Ирина была замужем за российским режиссером Асланом Ахмадовым, с которым развелась в 2021 году.

Мурат в течение десяти лет был женат на певице Ани Лорак. У пары есть дочь София. В марте 2024 года Мурат Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус.

После полномасштабного вторжения РФ Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил российскую агрессию и активно помогает ВСУ.

Лорак после 2014 года строит карьеру в РФ. 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.