33-летний рэпер Томми Кэш, который на показах мод часто экспериментирует со своим внешним, не перестает удивлять. Ранее неоднократно поражавший фанатов своими стильными образами, в этом году он посетил Неделю моды в Париже вместе с хорошим другом, участником Евровидения-2024 Йостом Кляйном. Смотрите фото!
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ФОТО ⟩ Томми Кэш и скандальный участник Евровидения восхитили публику своими образами на Неделе моды в Париже
Томми Кэш, известный своими экспериментами с внешним видом, уже не раз обращал на себя взгляды, сидя в первом ряду показов мод. Он удивлял как своими костюмами, так и поведением: его наблюдали то за вязанием, то задремавшим на мероприятиях.