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ФОТО Томми Кэш и скандальный участник Евровидения восхитили публику своими образами на Неделе моды в Париже

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Томми Кэш.
Томми Кэш. Фото: Taavi Sepp

33-летний рэпер Томми Кэш, который на показах мод часто экспериментирует со своим внешним, не перестает удивлять. Ранее неоднократно поражавший фанатов своими стильными образами, в этом году он посетил Неделю моды в Париже вместе с хорошим другом, участником Евровидения-2024 Йостом Кляйном. Смотрите фото!

Томми Кэш, известный своими экспериментами с внешним видом, уже не раз обращал на себя взгляды, сидя в первом ряду показов мод. Он удивлял как своими костюмами, так и поведением: его наблюдали то за вязанием, то задремавшим на мероприятиях.

На этот раз эстонский рэпер объединился с еще одним самобытным артистом - 27-летним участником Евровидения-2024 от Нидерландов Йостом Кляйном. Этот артист стал первым участником, который был дисквалифицирован прямо перед финалом Евровидения, как позже выяснилось, без всякой на то причины.

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