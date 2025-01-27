Задумывались ли вы когда-нибудь, что цвет автомобиля может влиять на вероятность попадания в аварию? Конечно, для предотвращения ДТП важнее всего безопасное вождение и осторожность, но существуют статистические данные, подтверждающие важность и других факторов.
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Автомобили этого цвета чаще других попадают в аварии
Цвет автомобиля может показаться исключительно вопросом вкуса, но исследования показали, что машины определенных цветов чаще попадают в аварии, чем остальные. Одним из главных факторов, способствующих этому, является видимость и разные условия освещения.