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Автомобили этого цвета чаще других попадают в аварии

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

Задумывались ли вы когда-нибудь, что цвет автомобиля может влиять на вероятность попадания в аварию? Конечно, для предотвращения ДТП важнее всего безопасное вождение и осторожность, но существуют статистические данные, подтверждающие важность и других факторов.

Цвет автомобиля может показаться исключительно вопросом вкуса, но исследования показали, что машины определенных цветов чаще попадают в аварии, чем остальные. Одним из главных факторов, способствующих этому, является видимость и разные условия освещения.

Для жителей Эстонии главное - практичность

Согласно данным компании carVertical, занимающейся аналитикой, жители Эстонии предпочитают автомобили практичных цветов. В Эстонии 31,7 процентов всех проверенных carVertical автомобилей были серыми, 21,1 процент - черными и 19 процентов - белыми.

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