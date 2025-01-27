Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз для знаков Зодиака на февраль 2025 года. Оказалось, что второй месяц года Змеи также сулит немало интересного и ободряющего. Достаточно только приложить минимум усилий и планы начнут исполняться
Глоба рассказала, кого из знаков Зодиака ждет удача в феврале 2025 года
Счастливчиками февраля, по версии Тамары Глобы, станут Раки, Стрельцы и Водолеи. Хотя и все остальные знаки Зодиака могут рассчитывать на подарки судьбы.
Раки
Раки в феврале смогут поделиться своими знаниями и внутренним богатством с близким человеком. Им захочется это сделать - расслабиться, ничего не держать в себе.
Астролог Тамара Глоба отмечает, что Раки находятся в состоянии покоя и ясности. Это достаточно важные условия для создания гармоничного союза. В феврале Ракам не стоит думать о прошлом, лучше жить с надеждой на светлое завтра.
Ракам советуют быть открытыми к новому, даже если будут первые трудности. Просто надо копить силы и продолжать решать задачи. Идти дальше и ни на что не оглядываться назад, рекомендует Тамара Глоба.
А вот на работе надо забыть об амбициях. Лучше заняться здоровьем – к счастью, придет известие о том, что длительная болезнь завершилась. Можно сосредоточиться на отдыхе.
Стрельцы
Стрельцам рекомендовано отпустить ситуацию - к любым проблемам надо относиться спокойно и по-простому. «Не усложняйте себе жизнь», - советует Тамара Глоба. Все происходящее Стрельцы очень быстро начнут принимать легко.
Интересно то, что не придется притворяться тем, кем вы не являетесь.
Стрельцам советуют заняться здоровьем, состояние организма требует тщательного присмотра. Нужно, правда, изменить место лечения или отправиться к другому врачу.
А вот деньги, потраченные на лечение, принесут пользу. В целом, накопленные силы позволят прожить все проблемы и трудности.
В конце месяца Стрельцам надо расстаться с небольшой суммой денег, но огорчаться по этому поводу не стоит. Все вернется в двойном, а то и в тройном размере.
Водолеи
Представителям этого знака Зодиака придется ждать. В феврале 2025 года удастся ощутить нужный момент и получить все блага на работе. Но это, конечно, потребует достаточно много терпения.
Временным явлением станет у Водолеев кратковременное заболевание, возможно, простуда. В скором времени все это разрешится.
В начале месяца Водолеи будут чувствовать себя неуверенно, но это тоже из-за болезни. Главное - не доводить себя до изнеможения, не оставаться принципиальным, а сразу просить помощи у грамотных людей.
Астролог Тамара Глоба напоминает Водолеям, что из любой ситуации, даже самой неприятной, можно получить если не выгоду, то хотя бы опыт.