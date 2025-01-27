ФОТО Памела Андерсон нарушила свое обещание: что не так с новой фотосессией

На своей странице в соцсети Памела Андерсон поделилась кадрами со страниц издания, а в беседе с писательницей Мартой Стюарт рассказала о своих мемуарах, документальном фильме Netflix и о многом другом.

Перед объективом фотографа Адриенны Ракель Памела предстала не в образе гламурной блондинки, а в качестве уверенной в себе деловой женщины, строгой и сексуальной одновременно. Она примерила вещи от культовых брендов Saint Laurent, Prada, Ralph Lauren, Max Mara, Valentino, McQueen, дополнив их туфлями на шпильке от Christian Louboutin и Jimmy Choo. Образ завершили идеальный макияж, подчеркивающий глаза и губы модели, а также украшения Pandora.

Недавно вышел фильм «Последняя танцовщица», и эта роль для Памелы стала одной из лучших в карьере. Она была номинирована на премии «Золотой глобус», «Готэм» и SAG Awards, но Американская киноакадемия не стала добавлять ее в список номинантов на «Оскар». Однако актрису это не особо расстроило.

«Я всегда говорю, что победа в работе. Я должна была сделать то, что действительно люблю, и мне нужно было это для души», - сказала она.