57-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая публично отказалась от макияжа и на всех красных дорожках появлялась без грамма косметики, нарушила свой принцип ради фотосессии для нового номера американской версии журнала Elle, пишет Фокус.
ФОТО ⟩ Памела Андерсон нарушила свое обещание: что не так с новой фотосессией
На своей странице в соцсети Памела Андерсон поделилась кадрами со страниц издания, а в беседе с писательницей Мартой Стюарт рассказала о своих мемуарах, документальном фильме Netflix и о многом другом.
Перед объективом фотографа Адриенны Ракель Памела предстала не в образе гламурной блондинки, а в качестве уверенной в себе деловой женщины, строгой и сексуальной одновременно. Она примерила вещи от культовых брендов Saint Laurent, Prada, Ralph Lauren, Max Mara, Valentino, McQueen, дополнив их туфлями на шпильке от Christian Louboutin и Jimmy Choo. Образ завершили идеальный макияж, подчеркивающий глаза и губы модели, а также украшения Pandora.
Недавно вышел фильм «Последняя танцовщица», и эта роль для Памелы стала одной из лучших в карьере. Она была номинирована на премии «Золотой глобус», «Готэм» и SAG Awards, но Американская киноакадемия не стала добавлять ее в список номинантов на «Оскар». Однако актрису это не особо расстроило.
«Я всегда говорю, что победа в работе. Я должна была сделать то, что действительно люблю, и мне нужно было это для души», - сказала она.
По словам Памелы, картину сняли за 18 дней. «Мы снимали фильм в Рио, за кулисами в этих действительно крошечных пространствах. Нам нужно было уйти оттуда в определенное время, потому что шоу должно было начаться», - вспоминает она.
Весь процесс съемок был для Андерсон настоящим праздником, а эту роль она, казалось, ждала всю жизнь.
«Я слышала голос в голове. Я видела, как играть эту роль, все слои и нюансы. Я чувствовала, что это уже было у меня в голове. Поэтому я знала, что должна это сделать. И это был первый раз, когда я когда-либо испытывала что-то подобное, потому что никто не давал мне играть этих замечательных персонажей или такой сценарий. Я просто подумала: "Ух ты"».
В разговоре Памела поделилась секретами своей стройности. Она отметила, что следит за питанием, выбирая здоровую и полезную пищу, а также много танцует, что целиком ей заменяет занятия в спортзале.