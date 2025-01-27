Мужчина, выживший при пожаре дома на колесах в Ласнамяэ: «Я сто раз задавался вопросом: почему он разбудил именно меня?»

Александр рассказал в суде, что познакомился с обвиняемым в убийстве Янисом случайно на холме Мусумяги в Таллинне. Вскоре вместе с двумя другими знакомыми они переехали жить в дом на колесах в Ласнамяэ. «Я пошел спать, а они остались пить...» - рассказал мужчина в суде о моменте перед возгоранием дома на колесах.