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Мужчина, выживший при пожаре дома на колесах в Ласнамяэ: «Я сто раз задавался вопросом: почему он разбудил именно меня?»

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix Baltics

Александр рассказал в суде, что познакомился с обвиняемым в убийстве Янисом случайно на холме Мусумяги в Таллинне. Вскоре вместе с двумя другими знакомыми они переехали жить в дом на колесах в Ласнамяэ. «Я пошел спать, а они остались пить...» - рассказал мужчина в суде о моменте перед возгоранием дома на колесах.

В мае 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Вессе горит дом на колесах. В нем жили четыре человека: Янис, Александр, Роман и Валерия.

«Янис разбудил меня».

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