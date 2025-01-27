17 января известный тиктокер AlksiTaksi (настоящее имя Рамон Полакес) за десять евро показал своим подписчикам видео со своей бывшей девушкой Яанике Пыдре. На одном из них она вдыхает в нос белый порошок.
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Известный эстонский тиктокер выложил видео, на котором его бывшая девушка вдыхает белый порошок
17 января тиктокер под ником AlksiTaksi (настоящее имя Рамон Полакес) за десять евро выложил в интернет различные видео со своей бывшей девушкой Яанике Пыдре. На одном из видео женщина вдыхает белый порошок.