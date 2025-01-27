Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри: детали

Согласно источнику, принцесса Уэльская нацелилась положить конец вражде в королевской семье.

Младший сын британского монарха и его жена Меган Маркл раскритиковали ряд членов королевской семьи, включая Кейт, в своих скандальных документальных сериалах, интервью и книгах. Впрочем, принцесса Уэльская после года лечения рака готова оставить прошлое позади и хочет примириться с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Источник предположил, что будущая королева Великобритании также очень хочет, чтобы ее муж принц Уильям наконец воссоединился со своим младшим братом.

«Если Гарри и Уильям смогут сесть вместе и достичь определенного прогресса, им четверым будет намного проще», - отметил источник.

Последний раз Гарри, Меган, Кейт и Уильям встречались на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. На коронацию отца, которая состоялась в мае следующего года, герцог Сассекский прибыл уже сам.

Кейт Миддлтон хочет сделать небольшие шаги, чтобы положить конец вражде.

«Эта стена молчания может длиться лишь так долго, и после всего, через что она прошла в прошлом году, Кейт четко осознает, насколько ценна жизнь», - рассказывает инсайдер.