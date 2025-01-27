Француженка, более 10 лет оспаривавшая в судах причины ее развода с мужем, наконец выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге постановил, что ее нельзя считать виновной в распаде брака из-за того, что она отказалась от секса с мужем.
Француженка, отказавшаяся заниматься сексом с мужем, одержала победу в Европейском суде по правам человека
Француженка, более 10 лет оспаривавшая в судах причины ее развода с мужем, наконец выиграла дело в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге постановил, что ее нельзя считать виновной в распаде брака из-за того, что она отказалась от секса с мужем. Именно такое основание указал в своем вердикте французский суд при бракоразводном процессе.
Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что французское правосудие нарушило права истицы на уважение к частной и семейной жизни в соответствии с европейским законодательством в области прав человека.
Это решение положило конец юридическому спору, который длился более 10 лет в судах Франции.
Истица, известная как Х.В. (сейчас ей 69 лет), заявила, что ее победа – это шаг вперед к пересмотру юридических аспектов сексуальных отношений в браке.
По словам адвоката Лилии Миссен, решение ЕСПЧ поспособствует разрушению устаревшей концепции «супружеского долга». Она призвала французские суды соответствовать современным взглядам на согласие и равенство.
Дело Х.В.
Х.В., проживающая в Ле Шене недалеко от Парижа, вышла замуж за своего мужа Ж.С. в 1984 году. У пары родились четверо детей, в том числе дочь с инвалидностью, нуждавшаяся в постоянном уходе. Забота о детях лежала полностью на Х.В.
Их супружеские отношения ухудшились после рождения первого ребенка, к 1992 году у Х.В. начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж начал поднимать на нее руку и оскорблять словесно. Еще через два года она перестала заниматься с ним сексом, и в 2012-м Ж.С. подал на развод.
Женщина не возражала, так как тоже хотела развестись, но она не была согласна с тем, что основанием для их развода суд первой инстанции признал ее отказ исполнять супружеский долг.
Она обратилась в апелляционный суд в Версале, но в 2019 году он отклонил ее жалобу, оставив в силе версию развода ее мужа. Позже и Кассационный суд, высшая апелляционная инстанция во Франции, также отклонил ее жалобу без объяснения причин.
Но Х.В. не хотела сдаваться, считая несправедливым, что после долгих лет домашних забот, побоев и оскорблений ее назначили виноватой в распаде семьи.
Женские правозащитные группы, поддерживавшие Х.В. на протяжении ее тяжбы, заявляли, что своими решениями французские судьи продолжают навязывать «архаичный взгляд на брак», который лишь укореняет вредные стереотипы.
В 2021 году она передала дело в Европейский суд по правам человека, который постановил, что государства не должны вмешиваться в вопросы сексуальности. В вердикте ЕСПЧ говорится, что пункт о брачных обязательствах во французском законодательстве перечеркивает важность такого обстоятельства как секс по согласию.
Суд подчеркнул, что согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. В противном случае, говорится в постановлении, изнасилование в браке фактически перестает быть серьезным преступлением.