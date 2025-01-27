Убийство или суицид: обнародован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы

Родные и друзья баскетболиста до последнего не верили в то, что он наложил на себя руки. Бизнесмен Марк Пугачев, называющий себя близким другом спортсмена, нашел его переписку, совершенную незадолго до трагедии. Судя по ним, Янис намеревался сделать российское гражданство и был полон планов на будущее.

«Посмотрите на даты! Это свежие данные. У меня также есть голосовые сообщения Яниса этому человеку. У меня собралось много информации, и я в полном шоке. Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы все обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений. Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?!» - недоумевал Пугачев.