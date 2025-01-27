ФОТО Опубликован новый портрет короля Карла, борющегося с раком

Опубликован новый снимок 76-летнего короля Карла, который позирует в традиционном шотландском тартановом килте, с галстуком и коричневым спорраном. Фото было сделано прошлой осенью в библиотеке замка Балморал в шотландском Абердиншире.
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Автор фотографии - Милли Пилкингтон, которая на протяжении многих лет фотографировала членов королевской семьи. Портрет был опубликован в честь Дня Роберта Бернса - праздника, посвященного жизни и творчеству шотландского национального поэта, который ежегодно отмечается 25 января.