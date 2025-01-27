ФОТО Опубликован новый портрет короля Карла, борющегося с раком

Автор фотографии - Милли Пилкингтон , которая на протяжении многих лет фотографировала членов королевской семьи. Портрет был опубликован в честь Дня Роберта Бернса - праздника, посвященного жизни и творчеству шотландского национального поэта, который ежегодно отмечается 25 января.

Этот новый портрет был представлен публике почти через год после того, как Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла был диагностирован рак, и он начал лечение.