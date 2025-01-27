Андрей Макаревич выступил против помощи ВСУ: «Не хочу, чтобы ракета убила моего сына»

В интервью для издания Deutsche Welle знаменитость утверждает, что много помогал украинцам, которые пострадали во время войны. Однако, несмотря на свою позицию, он не будет поддерживать ВСУ финансово.

Такое его решение обусловлено тем, что он не хочет, чтобы ракеты полетели на Москву, как сейчас они атакуют Украину. Дело в том, что в России до сих пор живет сын артиста, поэтому звездный отец переживает за жизнь родного человека.

«Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация», - отметил Макаревич.

Также он добавил, что после начала войны не приезжал в Украину. По словам музыканта, ему сложно это сделать после всех зверств, которые совершили россияне. Он убежден, что к нему хорошо относятся в Украине, но пока он не готов приехать сюда.

«После того, как началась война нет. Но не потому, что я боюсь, а потому, что я не чувствую такого морального права. Я для них все равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает», - добавил артист.

К слову, Макаревич с 2022 года живет в Израиле вместе со своей четвертой женой. Он еще в 2014 году выступил против аннексии Крыма и политики Кремля, а в 2022 году стал на сторону украинцев.