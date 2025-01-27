УЛИЧНЫЙ ОПРОС Шоколад дороже водки?! Как жители Таллинна относятся к такому ценообразованию

Виктор отмечает, что все же алкоголь должен стоить дороже шоколада: «Он же положительные эмоции дарит. Это же гормон счастья! А водка это зло!» А на вопрос, чтобы жители Таллинна купили из этих двух продуктов для романтического вечера, если бы у них было с собой всего пять евро, жена Виктора, Ирина, сразу же отвечает: «Шоколад».

«Для романтического вечера водка эта не очень подходит», - объясняет Виктор, что лучше тогда покупать просекко. «Шоколад тоже подходит... Но это закусь», - смеется он.

Ирина и Виктор. Уличный опрос. Фото: Konstantin Sednev

«Водку и шоколад не покупаю», - говорит Марина, но добавляет, что на цены этих продуктов обращала внимание и негативно относится к тому, что сладости стали стоить дороже алкоголя.

По словам Татьяны, она не интересуется ни ценами, ни винно-водочной продукцией. «Шоколад я люблю и то, что он стоит дорого - это плохо, но не останавливает меня покупать его. Я люблю темный шоколад!» - признается она.

Виктор спокойно относится к росту цен и понимает, почему крепкий алкогольный напиток стоит дешевле шоколада: «Я думаю, что на водку у нас цены и так высокие в принципе, тут вряд ли какая-то сознательная политика. В водке, наверное, ингредиентов меньше».

Виктор. Фото: Konstantin Sednev

На вопрос, сколько может стоить 200-миллилитровая водка и 200-граммовая шоколадка, Елена ответила: «Водочка где-то евриков четыре-пять, а шоколадка - шесть-семь». Она также призналась, что поражена такому распределению цен и подорожанию шоколада.

«Я в шоке. Я просто в шоке... Все как-то сместилось не в ту сторону. Это абсолютно неправильная позиция вообще по всем ценам: полезная пища становится такой дорогой! Как-то приспосабливаемся», - с грустью говорит она, добавив: «Хочется, чтобы правительство больше думало о народе».

Артем знает, что плитка шоколада теперь стоит дороже водки, но его это не сильно волнует, поскольку сладкое он не любит. «Я бы предпочел водку. Я за ней и иду. Там, смотри, на рынке, два Araxes и Regalia - это три алкогольных магазина!» - честно признается он.

Артем. Уличный опрос. Фото: Konstantin Sednev