Сотрудница круизного лайнера раскрывает темные тайны жизни на борту: «Иногда я не верю своим глазам!»

Сейчас круизные путешествия популярны как никогда: в прошлом году зафиксировано рекордное число международных бронирований, сообщает Международная ассоциация круизных линий (CLIA). Большие бассейны, кинотеатры, развлекательные программы и роскошные каюты - именно эти детали привлекают людей в морские путешествия. Но действительно ли все так идеально, как кажется на первый взгляд?