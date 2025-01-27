Сейчас круизные путешествия популярны как никогда: в прошлом году зафиксировано рекордное число международных бронирований, сообщает Международная ассоциация круизных линий (CLIA). Большие бассейны, кинотеатры, развлекательные программы и роскошные каюты - именно эти детали привлекают людей в морские путешествия. Но действительно ли все так идеально, как кажется на первый взгляд?
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Сотрудница круизного лайнера раскрывает темные тайны жизни на борту: «Иногда я не верю своим глазам!»
Сотрудница круизного лайнера под именем @beauty.tips186 делится в соцсетях: «Я работаю на круизном судне. Большинство людей даже не представляют, насколько сложна и необычна жизнь здесь на самом деле», - призналась она.