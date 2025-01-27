«Ошибка, о которой больше всего сожалею»​: Билл Гейтс высказался о разводе с женой

По словам 69-летнего миллиардера, он огорчен тем, как закончился его брак, продлившийся 27 лет, хотя сейчас чувствует себя уже более воодушевлённым. «Это ошибка, о которой я сожалею больше всего», - сказал предприниматель, добавив, что, хоть в его жизни и было много неудач, развод все-таки находится на верхней строчке в списке: «Ни одна из неудач не была такой значительной. По крайней мере два года Мелинда и я очень страдали из-за развода».

Также Билл отметил, что ему и Мелинде удалось расстаться на хорошей ноте. Они продолжают часто видеться: «У нас трое детей и двое внуков, так что часто случаются семейные встречи. С детьми все отлично, у них хорошие ценности».

Что стало причиной расставания с женой, которой сейчас 60 лет, Гейтс не уточнил, но признал, что в 2021 году у него был роман с сотрудницей, пока он еще был женат.

О разводе с Мелиндой Билл Гейтс объявил в мае 2021 года. В то же время в СМИ появились сообщения о его связи с Джеффри Эпштейном, который был обвинен в организации занятий проституцией. Именно эту связь многие считают основной причиной развода. Сама Мелинда рассказывала в интервью, что ей не нравилось общение мужа с Эпштейном.