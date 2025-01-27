Как замедлить старение: диетологи назвали орех, который лучше всего для этого подходит

Грецкие орехи - это больше, чем просто способ борьбы с сердечными недугами. Как оказалось, они лучше, чем любые другие орехи, подходят для борьбы со старением, пишет Delish.

Кроме того, что грецкие орехи богаты жирными кислотами, они также являются хорошим источником полезных для сердца жиров, клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, рассказала зарегистрированный диетолог Мелисса Джегер.

По ее словам, хоть все орехи содержат здоровые жиры, именно грецкие орехи богаты полиненасыщенными жирами, особенно омега-3 жирными кислотами. И это единственные орехи, которые содержат значительное количество здорового омега-3 жира альфа-линоленовой кислоты.