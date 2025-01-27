На Таллиннском певческом поле выступит Брайан Адамс

Брайан Адамс выступит 14 августа на Таллиннском певческом поле. Это мероприятие станет частью его европейского тура «Roll with the Punches Tour 2025». Адамс, которого считают одним из лучших исполнителей живых выступлений в мире, привезет в Таллинн свою всемирно признанную музыку и энергичное шоу.

Богатая карьера Брайана Адамса включает 17 студийных альбомов, включая его последний альбом «So Happy It Hurts», номинированный на премию «Грэмми». Хиты Адамса, такие как «Summer of '69», «(Everything I Do) I Do It For You», «Heaven» и «Run to You», стали знаковыми в мире музыки и принесли наслаждение миллионам поклонников по всему миру.

Помимо своих музыкальных достижений, Брайан Адамс признан также талантливым автором песен. Он был трижды номинирован на «Оскар», пять раз - на «Золотой глобус» и является обладателем премии «Грэмми».

Адамс - одна из самых значимых фигур в истории канадской музыки. Его альбомы разошлись миллионными тиражами, а концерты проходили на крупнейших сценах мира. Брайан Адамс известен своей невероятной энергией на сцене, которая дарит зрителям незабываемые впечатления. Концерт в Таллинне подарит поклонникам его величайшие хиты, а также новые композиции.

Специальным гостем концерта станет гордость Эстонии - группа Smilers.

Официальная продажа билетов на концерт Брайана Адамса начнется 3 февраля в 10:00 на Piletilevi и Piletitasku. Участники концертного клуба Baltic Live Agency смогут приобрести билеты уже с 30 января, зарегистрировав бесплатно свою электронную почту на сайте www.balticlive.ee.