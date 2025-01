На Таллиннском певческом поле выступит Брайан Адамс

Богатая карьера Брайана Адамса включает 17 студийных альбомов, включая его последний альбом «So Happy It Hurts», номинированный на премию «Грэмми». Хиты Адамса, такие как «Summer of '69», «(Everything I Do) I Do It For You», «Heaven» и «Run to You», стали знаковыми в мире музыки и принесли наслаждение миллионам поклонников по всему миру.