ВИДЕО Губернатор Калифорнии поцеловал Меланию Трамп: в чем заподозрили первую леди

Президент Дональд Трамп вместе с женой Меланией посетил штат Калифорния, где у трапа самолета встретил лично губернатор Гэвин Ньюсом. Его поцелуй с первой леди США уже стал предметом пересудов в сети, пишет Daily Mail.

На видео попал момент, когда Ньюсом целует миссис Трамп в щеку, и та улыбаясь, подставляет ему щеку. Пользователи уже сравнили этот поцелуй с тем, как на инаугурации Трамп не смог поцеловать жену из-за ее широкополой шляпы. Теперь некоторые даже из сетевых детективов утверждают, что Мелания чувствовала себя более комфортно с Ньюсомом, чем со своим собственным мужем.

«Она использовала свою шляпу как предлог, чтобы не целовать Трампа на инаугурации», «Она запала на Гэвина», - шутят они.

Другие дали более взвешенные объяснения и защищали действия первой леди, посчитав ее приветствие с губернатором совершенно невинным.

«​Посмотрите, вы подливаете масло в огонь! Вы знаете, что это из-за того, какой макияж она сделала на инаугурацию! Она не хотела, чтобы этот тональный крем был размазан!» - написал один из комментаторов.

После приветствия Трампы и Ньюсом после обмена любезностями при встрече подошли к журналистам. Губернатор Калифорнии, которая приходит в себя после разрушительных пожаров, поблагодарил президента за визит и сказал, что штату понадобится его помощь. Он напомнил, что Трамп был с ними во время COVID.