ГОРОСКОП НА 28 ЯНВАРЯ У Раков удачный день, а Стрельцам потребуется помощь

Стрелец

Подходящий день для новых дел, особенно таких, которые требуют творческого подхода. Там, где нужно придумать что-то оригинальное, вам сегодня не будет равных. А вот справиться с работой, требующей сосредоточенности и внимания к деталям, окажется труднее. Не исключено, что здесь потребуется помощь. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Сегодня вы едва ли захотите тратить полученное, и это хорошо: вскоре станет ясно, как лучше распорядиться этой суммой. Вероятны подарки. Некоторые Стрельцы получат именно то, о чем давно мечтали.

Козерог

Вам будет легко поладить с окружающими, помирить ссорящихся, догадаться, что на уме у новых знакомых. Интуиция подскажет, как лучше вести деловые переговоры, поможет выбрать верную линию поведения на непростой встрече. В романтических отношениях возможны большие перемены к лучшему. Проблемы, огорчавшие вас в последнее время, останутся в прошлом. Настойчивость поможет справиться с делом, которое казалось почти безнадежным. Вы добьетесь отличного результата, но это потребует усилий. Подумайте, что помогло бы вам восстановить силы.

Водолей

Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, сглаживать острые углы и договариваться с теми, кто совсем на вас не похож. Многие рабочие вопросы решатся быстро и удачно именно потому, что вы найдете нужные слова, произведете хорошее впечатление. Лучше не делать критических замечаний и не давать советов: им едва ли кто-то будет рад. Первая половина дня будет интересной и насыщенной, во второй же вам нужно будет сосредоточиться на однообразных делах, довольно скучных и совсем не вдохновляющих. Но и с ними вы справитесь отлично.

Рыбы

Пора действовать решительно. Без всяких сомнений беритесь за сложные дела: вы отлично справитесь с ними, добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали. Полезно проявлять инициативу в профессиональной сфере. Ее высоко оценят люди, от которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры. Неожиданная встреча со старым другом изменит ваши планы, поднимет настроение и вдохновит. Не исключено, что именно благодаря ей вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни, и начнете двигаться в совершенно новом направлении.