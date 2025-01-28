Приятно пройдет первая половина дня. Это время подойдет для того, чтобы реализовать старые планы или воплотить в жизнь то, что было задумано раньше. Обстоятельства будут складываться удачно, это даст шанс добиться успеха в работе, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 28 ЯНВАРЯ ⟩ У Раков удачный день, а Стрельцам потребуется помощь
Те, кто проявит инициативу в делах, не пожалеют об этом. Во второй половине дня многим пригодится наблюдательность, умение замечать то, что не бросается в глаза. Полезно будет присмотреться к окружающим; возможно, вы поймете, кто на самом деле является вашим другом и союзником, а кто лишь делает вид, что поддерживает вас.
Овен
День отлично подойдет для работы, как привычной, так и совершенно новой для вас. Удастся быстро разобраться в том, что прежде не получалось. Вы поймете, как быстро достичь поставленных целей, и найдете людей, которые в этом помогут. Будет возможность восстановить давние деловые связи, вновь заручиться поддержкой тех, с кем вы прежде с удовольствием сотрудничали. Несмотря на все успехи, в конце дня настроение у некоторых Овнов может испортиться. Причиной может быть усталость. Позвольте себе небольшую паузу, она поможет вновь настроиться на позитивный лад.
Телец
День принесет отличные идеи, а также ответы на вопросы, над которыми вы много размышляли в последнее время. Легко будет научиться новому, вы мгновенно запомните все, что может пригодиться. Хорошо пройдут деловые переговоры, не исключено, что вам предложат поучаствовать в работе над каким-то важным проектом. Вы быстро решите бытовые вопросы, сделаете полезные покупки. Расходы могут оказаться значительнее, чем вы ожидали. Но переживать из-за этого не стоит: новые денежные поступления не заставят себя ждать.
Близнецы
Вы будете заняты больше, чем обычно, и успеете сделать много полезного не только для себя, но и для других. С привычными делами вы справитесь быстро, легко добьетесь нужного результата. А вот взявшись за что-то новое, можете столкнуться с трудностями. Придется предпринять не одну попытку, чтобы достичь цели. Друзья охотно поддержат многие ваши начинания, а вот члены семьи могут быть настроены критически. Старайтесь философски относиться к замечаниям и не переживать, если кому-то не понятны мотивы ваших поступков.
Рак
День будет очень удачным с деловой точки зрения. Вы быстро справитесь с решением сложных задач, добьетесь отличных результатов там, где не справились другие. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса. Дома может быть больше забот, чем обычно. Возможны какие-то бытовые недоразумения, мелкие проблемы, ради решения которых придется отложить другие занятия. Но настроения это вам не испортит. Вечер порадует приятной встречей.
Лев
Сегодня интуиция поможет вам найти ответы на многие сложные вопросы. Прислушивайтесь к ее подсказкам, и вы быстро разберетесь в неоднозначной ситуации, правильно поведете себя в новых обстоятельствах, произведете хорошее впечатление на тех, кто видит вас впервые. Удачно пройдут деловые переговоры, вероятны выгодные сделки. Встречи с друзьями поднимут настроение. Вы отлично проведете время вместе, обсудите общие планы, поговорите о том, что волнует всех. Не разочарует и романтическое свидание: приятных моментов будет много.
Дева
День принесет важные встречи и интересные разговоры. Не сразу удастся найти общий язык с окружающими; будьте готовы отстаивать свою точку зрения в спорах. Возможны неожиданные предложения. Не спешите с окончательным ответом: прежде соберите побольше информации, обдумайте все как следует. Ваш серьезный подход к делу многим понравится. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы отправитесь в дорогу вместе с давним другом или другим близким человеком. Вечер порадует приятным известием издалека или встречей, о которой вы долго втайне мечтали.
Весы
Сегодня вам будет несложно завершить дела, начатые раньше, подвести итоги. Можно заняться составлением отчетов, да и вообще работа с документами не потребует больших усилий. Не все встречи пройдут так, как вам хотелось бы. Придется потрудиться, чтобы заинтересовать собеседников новыми идеями или убедить в вашей правоте. Дома едва ли удастся избежать мелких недоразумений, недопонимания. Избежать споров поможет чувство юмора: вы найдете способ разрядить обстановку и поднять всем настроение. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Скорпион
Отличный день для того, чтобы делиться идеями, рассказывать о смелых замыслах и планах. Ваши необычные взгляды привлекут внимание и наверняка придутся по душе людям, от которых многое зависит. Давние союзники помогут справиться со сложными делами, вы добьетесь отличных результатов даже там, где не рассчитывали на них. Вечером может быть трудно собраться с мыслями, поэтому на это время лучше не планировать ничего особенного важного. Не всегда ваши переживания будут понятны окружающим, но самые близкие обязательно поддержат.
Стрелец
Подходящий день для новых дел, особенно таких, которые требуют творческого подхода. Там, где нужно придумать что-то оригинальное, вам сегодня не будет равных. А вот справиться с работой, требующей сосредоточенности и внимания к деталям, окажется труднее. Не исключено, что здесь потребуется помощь. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Сегодня вы едва ли захотите тратить полученное, и это хорошо: вскоре станет ясно, как лучше распорядиться этой суммой. Вероятны подарки. Некоторые Стрельцы получат именно то, о чем давно мечтали.
Козерог
Вам будет легко поладить с окружающими, помирить ссорящихся, догадаться, что на уме у новых знакомых. Интуиция подскажет, как лучше вести деловые переговоры, поможет выбрать верную линию поведения на непростой встрече. В романтических отношениях возможны большие перемены к лучшему. Проблемы, огорчавшие вас в последнее время, останутся в прошлом. Настойчивость поможет справиться с делом, которое казалось почти безнадежным. Вы добьетесь отличного результата, но это потребует усилий. Подумайте, что помогло бы вам восстановить силы.
Водолей
Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, сглаживать острые углы и договариваться с теми, кто совсем на вас не похож. Многие рабочие вопросы решатся быстро и удачно именно потому, что вы найдете нужные слова, произведете хорошее впечатление. Лучше не делать критических замечаний и не давать советов: им едва ли кто-то будет рад. Первая половина дня будет интересной и насыщенной, во второй же вам нужно будет сосредоточиться на однообразных делах, довольно скучных и совсем не вдохновляющих. Но и с ними вы справитесь отлично.
Рыбы
Пора действовать решительно. Без всяких сомнений беритесь за сложные дела: вы отлично справитесь с ними, добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали. Полезно проявлять инициативу в профессиональной сфере. Ее высоко оценят люди, от которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры. Неожиданная встреча со старым другом изменит ваши планы, поднимет настроение и вдохновит. Не исключено, что именно благодаря ей вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни, и начнете двигаться в совершенно новом направлении.