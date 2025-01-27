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Моргенштерна объявили в розыск (1)

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Рэпер Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн Фото: Publicitātes foto

Рэпера Моргенштерна, который сейчас проходит лечение в рехабе, объявили в розыск. В отношении него заведено уголовное дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, за это ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат рэпера Сергей Жорин в беседе с журналистами не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, добавив, что у следствия не было оснований для розыска его подзащитного, а сам Моргенштерн не скрывается от следствия.

В рехаб артист отправился на фоне депрессии и алкогольной и наркотической зависимостей. Так, в Сети появились медицинские документы, в которых перечислены расстройства рэпера: депрессивные состояния и гипоманиакальные фазы, которые сопровождались ощущением духовного подъема, физической и психической бодростью.

26-летний рэпер ранее обратился к хейтерам, которые называют его алкоголиком и наркоманом. «Вы попробуйте мои ботиночки на себя примерить, я бы посмотрел, что с вами было», - заявил он.

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