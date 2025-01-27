По словам Дженнифер Лопес, она была рождена для роли в фильме «Поцелуй женщины-паука». Ее наряд соответствовал тематике картины, пишет Фокус.
55-летняя Дженнифер Лопес появилась на премьере в прозрачном платье
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука» на кинофестивале «Сандэнс» 2025 года в Парк-Сити, штат Юта. На красной дорожке она блистала в прозрачном кружевном платье. Соответствующими фото знаменитость традиционно поделилась на своих страницах в соцсетях.
Для выхода в свет артистка выбрала облегающий черный наряд от Valdrin Sahiti с высоким разрезом сзади, отделанный украшениями Hassanzadeh в форме паутины. Образ дополнили пара черных туфель от Christian Louboutin и такого же цвета клатч.
Свои длинные волосы Лопес собрала в элегантную прическу.
Фильм-мюзикл Билла Кондона «Поцелуй женщины-паука», основанный на одноименном романе Мануэля Пуига 1976 года, рассказывает историю политического узника, который пытается избежать ужасов тюремного заключения, воображая фильмы, где снималась классическая актриса по имени Ингрид Луна. Главные роли в картине исполнили Лопес и Диего Луна. Продюсерами ленты являются бывший муж Дженнифер, Бен Аффлек, и его друг детства Мэтт Дэймон.
Официальный синопсис картины для фестиваля «Сандэнс» описывает ее как «текстово насыщенную историческую и политическую драму с кричащей экстравагантностью старого голливудского мюзикла».
По словам Лопес, она месяцами готовилась к роли Ингрид в фильме.
«Мне бы хотелось иметь целый год, чтобы сделать такой большой мюзикл, но у нас его не было - этого независимого фильма, и поэтому все было поджимало. У нас было не так много времени. Это было сложно. Действительно сложно. Для меня, хоть я и была танцовщицей. Но для Диего и Тоны (Тонатиу) это было очень сложно, но мы справились», - сказала Дженнифер.
Она добавила, что чувствует будто рождена для этой роли.
Чита Ривера, которая умерла в возрасте 91 года 30 января, сыграла роль Авроры во всех трех постановках, поставленных в Торонто/Вест-Энде в 1992 году, на Бродвее в 1993 году и в национальном туре в 1996 году. Сония Брага сыграла тройную роль Лени Ламейсон, Марты и Женщины-паука в экранизации Гектора Бабенко 1985 года, получившей признание критиков и собравшей 17 миллионов долларов в мировом прокате.
Ранее Дженнифер снималась вместе с 74-летней Брагой в криминальной драме Грегори Навы 2007 года «Город на границе», которая получила удручающие отзывы и провалилась в прокате.
Дата и мировая премьера «Поцелуя женщины-паука» пока что не объявлены.