55-летняя Дженнифер Лопес появилась на премьере в прозрачном платье

«​Мне бы хотелось иметь целый год, чтобы сделать такой большой мюзикл, но у нас его не было - этого независимого фильма, и поэтому все было поджимало. У нас было не так много времени. Это было сложно. Действительно сложно. Для меня, хоть я и была танцовщицей. Но для Диего и Тоны (Тонатиу) это было очень сложно, но мы справились», - сказала Дженнифер.