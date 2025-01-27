Опубликовано видео концерта Аллы Пугачевой, о котором она жалеет

Концерт прошел вскоре после страшной аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. После этой катастрофы Пугачева стала одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве. Все собранные тогда средства были направлены пострадавшим и ликвидаторам аварии.

Через несколько месяцев певица сама отправилась в поселок Зеленый мыс возле Припяти. На концерт пришли девять тысяч ликвидаторов катастрофы.

«Встречи в Чернобыле» - уникальный концерт, подписала кадры Кристина Орбакайте. Пугачева же признавалась, что сожалеет об этом выступлении. Тогда она не осознавала, что техногенная катастрофа настолько опасна.

Алла Пугачева вспоминала, что уже на месте она получала инструкции – ничего не есть, ни пить, сжечь одежду. Ей даже запретили брать цветы.

Но на концерт пришли около 9 тыс. человек, артистка со многими обнималась, принимала цветы, пожимала им руки.

«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда», - уже позже говорила Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят».

Пугачева признавалась, что она не должна была рисковать здоровьем своей команды. По ее словам, после концерта у нее и других артистов, которые тогда выступали в Чернобыле, начались проблемы со здоровьем.